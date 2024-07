Agustin Egurrola to człowiek bardzo zajęty. Jest jedną z twarzy programu "You Can Dance", nadzoruje działalność kilku szkół tańca. Nic więc dziwnego, że nie ma za dużo wolnego czasu dla siebie, życiowej partnerki - tancerki Niny Tyrki - oraz córeczki Carmen. W rozmowie z "Na Żywo" zdradził, jak wykorzystuje wolne chwile.

- Gdy tylko mogę, staram się zabrać Ninę do Spa na 2-3 dni, na weekend za miasto. Lubimy chodzić razem do teatru. Uwielbiamy podróże. Tańcząc, zwiedziłem wiele miejsc, które chciałbym Ninie i naszej córeczce pokazać. W tym roku może uda się nam polecieć do USA. Fascynuje mnie ten kraj - wyznał Egurrola.

Nam nie pozostaje zatem nic innego, jak życzyć przystojnemu Kubańczykowi spełnienia marzeń. Ku radości jego oraz najbliższych jego sercu kobiet oczywiście!

