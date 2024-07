Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Agnieszka Woźniak-Starak są na obozie treningowym w Grecji z Ewą Chodakowską. Co robią? Ćwiczą, ćwiczą, ćwiczą... i czasem jedzą. Małgosia Rozenek pokazała zdjęcie, na którym widać jaką dietę mają razem z Woźniak-Starak na takim obozie. Co jedzą? Marchewkę i kawałek grillowanej ryby do tego mrożona herbata, bo mamy nadzieję, że to nie cola :)

Zobaczcie sami.

"Czasem ćwiczysz czasem jesz" - napisała na Instagramie Rozenek.

Co prawda to prawda, ale po ciężkim treningu chyba należałby się jakiś ciut większy obiad... Jednak może w Grecji jest tak gorąco, że nie chce się jeść? :) Albo tylko na to pozwala Ewa Chodakowska!

Wniosek z tego jest jeden - widocznie tylko tyle trzeba jeść, żeby wyglądać tak jak nasze gwiazdy...

Małgorzata Rozenek-Majdan i Ewa Chodakowska na obozie w Grecji.

Agnieszka Woźniak-Starak na obozie treningowym z Chodakowską i Rozenek w Grecji.