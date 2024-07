Agnieszka Włodarczyk wraca na muzyczną scenę! Aktorka postanowiła przypomnieć o swoim muzycznym talencie i już niebawem wystąpi w Oprze Leśnej w Sopocie, gdzie zaśpiewa w koncercie Tribute to Frank Sinatra. Już 24 lipca na jednej z najbardziej rozpoznawalnych scen muzycznych w naszym kraju będzie można posłuchać największych przebojów Franka Sinatry. Na estradzie zobaczymy Agnieszkę Włodarczyk, którą od września będziemy mogli oglądać w telewizyjnym reality show „Azja Express”. Co ciekawe, gwiazda wystąpi u boku takich artystów jak Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Katarzyna Cerekwicka, Kuba Badach, Dariusz Kordek, Sławek Uniatowski i Łukasz Zagrobelny.

Agnieszka Włodarczyk wystąpi na koncercie "Tribute to Frank Sinatra"!

Co ciekawe, Agnieszka na scenie nie pojawi się sama. Jak udało się ustalić Party.pl, gwiazda zaśpiewa w towarzystwie uczestnika "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - Dariusza Kordka. Wspólnie wykonają utwór "Something Stupid". Tę samą piosenkę kiedyś wykonywali razem Nicole Kidman i utalentowany Robbie Williams. Czy Agnieszka Włodarczyk i Dariusz Kordek wykonają to lepiej? Czy koncert ku czci Franka Sinatry okaże się nowym rozdziałem w muzycznej karierze Agnieszki Włodarczyk? Przekonamy się już niebawem.

Agnieszka Włodarczyk zaśpiewa na festiwalu "Tribute to Frank Sinatra"

Kto jeszcze wystąpi na koncercie?

Nicole Kidman i Robbie Williams - "Something Stupid"