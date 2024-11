Najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej po kilku latach przerwy wracają do Telewizji Polskiej. W 2025 roku TVP pokaże transmisję na żywo z przyznania statuetek Fryderyków w kategorii muzyka rozrywkowa. Dodatkowo widzowie zobaczą retransmisję z przyznania statuetek w muzyce klasycznej oraz jazzowej.

Reklama

Fryderyki wracają do TVP

Fryderyki to najważniejsze nagrody polskiej branży muzycznej przyznawane corocznie artystom. Przez ostatnie sześć lat to wyjątkowe wydarzenie było transmitowane na antenie TVN. Od 2025 roku Fryderyki ponownie zagoszczą na antenie TVP po kilku latach przerwy. Tym samym Telewizja Polska wyemituje nie tylko Galę Muzyki Rozrywkowej ale także retransmisje z Gali Muzyki Klasycznej i Gali Muzyki Jazzowej. Widzowie będą mogli zobaczyć także przybliżone sylwetki nominowanych do nagród a także laureatów Złotych Fryderyków.

Muzyka jest istotną częścią kultury, a kultura jest dla nas jednym z kluczowych elementów realizacji misji publicznej. W tym roku minęło 30 lat od wręczenia pierwszego Fryderyka. Zrobimy wszystko, by ta nagroda lśniła pełnym blaskiem, a sama gala ponownie stała się świętem w muzycznym kalendarzu – komentuje Tomasz Sygut, dyrektor generalny TVP.

7 listopada Tomasz Sygut – dyrektor generalny TVP i Maciej Kutak – przewodniczący zarządu Związku Producentów Audio Video podpisali list intencyjny o współpracy.

Przewodniczący zarządu ZPAV Maciej Kutak cieszy się ze zmian, które zostaną prowadzone podczas przyszłorocznej gali Fryderyków:

Bardzo się cieszę, że najważniejsze polskie nagrody muzyczne wracają do Telewizji Polskiej. Fryderyki cały czas intensywnie zmieniają się, aby jak najlepiej oddawać różnorodność polskiej muzyki i aktualne trendy. W czwartą dekadę wchodzimy z kilkoma niespodziankami, takimi jak trzy nowe kategorie singlowe, gala dedykowana muzyce jazzowej czy kategoria „crossover” w muzyce klasycznej. Dzięki współpracy z TVP będziemy mieli możliwość zaprezentowania bogactwa naszego rynku muzycznego widzom w całej Polsce – podkreśla Maciej Kutak, przewodniczący zarządu ZPAV, organizatora Fryderyków.

Internauci również nie kryją ekscytacji i czekają na ogłoszenie daty i lokalizacji imprezy a także nominowanych do Fryderyków 2025:

Bardzo dobra wiadomość! U Was najlepsze gale były.

Będzie oglądane! Fryderyki again

Tak jest! Mam nadzieję, do zobaczenia!

Mam nadzieję, że będzie troszkę bardziej urozmaicone a nie tak jak przez ostatnie lata zamknięte ''hermetycznie środowisko''

Też czekacie na przyszłoroczne Fryderyki?

Reklama

Zobacz także: Spektakularna metamorfoza Dody! Na Fryderykach zaskoczyła nową fryzurą