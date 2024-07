Miniony weekend Agnieszka Włodarczyk spędziła w Sopocie. Aktorka była gościem specjalnym festiwalu Top Trendy 2014 - jej występ z przebojem "When Love Takes Over" zamykał całą imprezę. Gwiazda zebrała dobre recenzje, a czas między przygotowaniami do niedzielnego show umilała sobie spacerami z ukochanym. Przypomnijmy: Kryzys w związku Włodarczyk i Krawczyka? Te zdjęcia mówią co innego

Reklama

Od dłuższego czasu Włodarczyk równie aktywnie udziela się w akcjach związanych z pomocą bezdomnym zwierzętom. W wywiadach podkreśla, że los pozostawionych sobie psów jest dla niej niezwykle ważny i nie może biernie patrzeć na ich krzywdę. W rozmowie z AfterParty.pl Agnieszka przyznaje, że jako osoba publiczna czuje się zobowiązana do niesienia pomocy. Dodaje również, iż podobną postawę powinny prezentować też jej koledzy i koleżanki z branży.



Osoby publiczne powinny pokazywać, że można robić fajne rzeczy tak po prostu z dobroci serca, powinniśmy dawać przykład innym ludziom, jak można się zachowywać, jak można spędzać czas, jak można pomagać. I to jest dla mnie bardzo ważne. Ta cała tzw. kariera nie ma do końca sensu, niespecjalnie mnie kręci, jeśli nie mogę przekuć tego w coś dobrego - zapewnia w rozmowie z nami.

Zapytana przez nas o swoją stylizację, Włodarczyk jasno zaznaczyła, że nie interesują ją metki znanych projektantów. Bez skrępowania podkreślała, że ubrania, które zakłada na medialne okazje, pochodzą z przecen.



Mam sukienkę z przeceny, kurtkę z przeceny, pomadkę taniej firmy, nie wydaję specjalnie dużo na ciuchy, bo uważam, że to głupota i tyle. Nie będę się tutaj specjalnie chwaliła metkami, bo tych metek po prostu nie ma - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl Agnieszka.

Poniżej stylizacja Agnieszki Włodarczyk z Sopotu. Widać, że z przeceny?

Zobacz: Zając i Włodarczyk z Krawczykiem na Top Trendach. Mamy wideo z niezręcznego spotkania

Zobacz także

Reklama

Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk w Sopocie: