Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z mediami ostro podsumowała Dagmarę Kaźmierską i jej udział w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerka, która w przeszłości brała udział w tanecznym show Polsatu nie gryzła się w język i mocno oceniła decyzję o zaproszeniu kobtrowersyjnej celebrytki do czternastej edycji programu.

Zaledwie kilka dni temu zakończyła się czternasta edycja "Tańca z Gwiazdami". W ostatnim odcinku spotkały się trzy najlepsze pary, ale to Anita Sokołowska i Jacek Jeschke zdobyli najwięcej głosów i wygrali taneczne show. W finale zabrakło Dagmary Kaźmierskiej, która ze względów zdrowotnych zrezygnowała z programu, a później na jaw wyszły szokujące informacje na temat jej kryminalnej przeszłości. Po tym, jak Goniec.pl ujawnił zeznania ofiary Kaźmierskiej, która zgotowała jej piekło, produkcja "Tańca z Gwiazdami" odcięła się do celebrytki. Polsat zakazał nawet zadawania pytań o Dagmarę Kaźmierską, a w finale nie wspomniano, że była uczestniczką czternastej edycji show.

Teraz głos w sprawie Dagmary Kaźmierskiej i jej udziału w "Tańcu z Gwiazdami" zabrała Agnieszka Kaczorowska, która chciała być jurorem w tanecznym show. Tancerka ostro podsumowała celebrytkę i produkcję show Polsatu.

Mnie to przeraża, ponieważ to pokazuje, jakim brakiem wartości kierują się osoby decyzyjne zwłaszcza w telewizji, bo ktoś te osoby wypromował. Na początku sezonu usłyszałam o niej i wtedy miałam takie: ojej, jak dobrze, że nie miałam nic wspólnego z tą edycją

Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla Plejady gorzko komentuje zaproszenie kontrowersyjnej celebrytki do tanecznego show Polsatu. Gwiazda nie wierzy, że osoby decyzyjne w stacji nie wiedziały, komu proponują udział w "Tańcu z Gwiazdami".

Naprawdę nie wierzę, że nie wiedzieli, kim jest ta postać. To nie jest takie trudne, żeby wpisać w wyszukiwarkę to. Nie dość, że są osoby, które ją zatrudniają, to jeszcze jest cała grupa osób, które się na to zgadzają

