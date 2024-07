Agnieszka Włodarczyk należy do gwiazd, o których figurze możemy pomarzyć. Mimo to aktorka uznała, że wiosna to świetny czas, by przeprowadzić detoks i udoskonalić swoje ciało. W rozmowie z Party.pl Agnieszka Włodarczyk zdradziła jak teraz wygąda jej "odchudzone" menu:

Dieta detoksowa jest dietą wegańską. Jak jeszcze z mięs jadłam ryby i owoce morza, tak w tym momencie nie jem ani ryb, ani owoców morza, ani jajek, ani mleka - niczego, co pochodzi od zwierząt. Jest to ciekawe doświadczenie. I okazuje się, że można. I wcale nie jest się głodnym.

Dlaczego aktorka nie ma ostatnio ochoty na gotowanie? Jak sobie z tym poradziła? Posłuchajcie!

