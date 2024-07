Agnieszka Włodarczyk znana jest z tego, że ostro krytykuje osoby, które krzywdzą zwierzęta. Jednak kilka dni temu aktorka na swoim facebookowym fanpage'u zabrała głos w zupełnie innej sprawie. Agnieszka skomentowała zwolnienie z Centrum Zdrowia Dziecka doktora Bachańskiego, który medyczną marihuaną leczył dzieci chorujące na padaczkę:

Czy w tym kraju trzeba łamać prawo żeby pomagać chorym dzieciom?!

Facet chciał legalnie to się nie dało... więc trzeba będzie nielegalnie:(

Teraz rodzice tych dzieci będą musieli zaprzyjaźnić się z dilerami....

Alkohol jest dostępny na każdym rogu w dowolnej ilości, szczepionki są obowiązkowe (spróbuj nie zaszczepić to będzie kara), a lecznicza marihuana zakazana...

Dlaczego do cholery? Kto ma w tym interes?