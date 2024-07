1 z 7

Agnieszka Włodarczyk i Sławek Uniatowski są parą?! Paparazzi spotkali aktorkę i muzyka w jednej z restauracji w Sopocie. Para przytulała się do siebie, karmiła nawzajem, a nawet... całowała! Tak przynajmniej wygląda to na zdjęciach. Czy to oznacza, że mamy nowy związek w show-biznesie?

Agnieszka Włodarczyk ma nowego chłopaka?! To znany muzyk!

Agnieszka Włodarczyk i Sławek Uniatowski spotkali się w Sopocie z okazji koncertu „Tribute to Frank Sinatra”, który odbył się w Operze Leśnej. Agnieszka i Sławek spędzili kilka bardzo romantycznych chwil w nadmorskiej miejscowości. Objęci udali się do jednej z ulubionych knajp Włodarczyk w mieście, a tam czułości nie brakowało! Sławek karmił Agnieszkę, głaskał ją po policzku... Aktorka jest nim zauroczona, a na swoim Facebooku, tuż przed koncertem, napisała:

A ze mną niezwykle zdolny i przystojny Sławek Uniatowski - zachwala gwiazda.

Jak udało nam się dowiedzieć, Sławomir i Agnieszka znają się już od kilkunastu lat! Trudno więc powiedzieć, czy rzeczywiście są parą. Włodarczyk, po rozstaniu z Mikołajem Krawczykiem, jest singielką, a więc na pewno jest otwarta na nową miłość.

Zobaczcie gorące zdjęcia Agnieszki i Sławka!

