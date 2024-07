Agnieszka Włodarczyk przejdzie do TVN? Jak się dowiedzieliśmy, gwiazda prowadzi rozmowy ze stacją TVN i TVN Style. W jakich sprawach? Mówi się, że aktorka ma dostać własny program, ale w której stacji, tego jeszcze nie wiadomo. Agnieszka, mamy wrażenie, zna się na wszystkim - urządzaniu wnętrz, jak i modzie za 5 zł :). Choć dołączenie do któregoś z seriali też nie jest wykluczone.

To by oznaczało nowy rozdział w życiu dla Agnieszki Włodarczyk. Po rozstaniu z Mikołajem Krawczykiem, będzie mogła się skupić na rozwijaniu swojej kariery, którą ostatnio zaniedbała. Po pierwszej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w której Agnieszka pokazała jak świetna jest aktorką i wokalistką, a potem po "Przygarnij mnie" i wielu akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt pokazała jak wielkie ma serce. Na szczęście, Agnieszka Włodarczyk nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i po czasie, kiedy prawie się nie udzielała medialnie i zawodowo, teraz wraca do gry.

Cieszycie się?

Agnieszka Włodarczyk ostatnio zajmowała się głównie akcjami na rzecz zwierząt. Była między innymi na nocnym targu koni rzeźnych, by protestować przeciwko bestialskiemu ich traktowaniu i sprzedaży tylko na mięso.

Agnieszka Włodarczyk ma w domu trzy koty i trzy psy, wszystkie uratowane z ulicy.

O czym może być nowy program z Agnieszką Włodarczyk? Czas pokaże, wiemy już, że zainteresowania ma wszechstronne. Od urządzania wnętrz po kupowanie rzeczy za dosłownie 5 zł.