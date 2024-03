Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique wstrząsnęło mediami. Zwłaszcza że w tle pojawiła się niewierność byłego piłkarza FC Barcelony. Choć wokalistka i sportowiec nie byli małżeństwem, musieli przejść batalię sądową w sprawie opieki nad dziećmi oraz alimentów. Artystka zabrała synów i przeprowadziła się do skąpanej w słońcu Florydy. Obecnie mieszka w Miami i coraz częściej mówi się o jej życiu uczuciowym. Ostatnie zdjęcia z pewnym aktorem jeszcze bardziej rozgrzały plotki.

Shakira ma romans z gwiazdą „Emily w Paryżu”?

Po tym głośnym rozstaniu mówiono przede wszystkim o Gerardzie Pique i jego kochance. Jednak niedawno Shakira zapozowała z niezłym przystojniakiem. Wokalistka wzięła udział w teledysku, w którym u jej boku pojawił się znany aktor Lucien Laviscount. Gwiazdor zaliczył ogromny skok popularności po tym, jak wystąpił w serialu Netflixa „Emily w Paryżu”. Obecnie pracuje nad kolejnymi projektami.

Shakira Backgrid/East News

Wspólne zdjęcia z planu rozpaliły internet. Fani szybko zaczęli plotkować o romansie wokalistki i aktora. Niedawno artystka poinformowała, że z Lucienem Laviscountem łączy ją wyłącznie współpraca zawodowa. Niedawno pojawiły się nowe zdjęcia pary. Shakira i jej nowy znajomy byli widziani w Nowym Jorku, a paparazzi już okrzyknęli gwiazdora partnerem piosenkarki.

Shakira, Lucien Laviscount Backgrid/East News

Laviscount i Shakira z trudem odpędzali się od fanów. Jednak kolumbijska gwiazda wyglądała na rozpromienioną. Po tych zdjęciach z pewnością nie będzie jej łatwo przekonać internautów, że aktor jest wyłącznie jej kolegą z planu zdjęciowego. Warto przypomnieć, że oboje spotkali się podczas kręcenia teledysku do utworu „Puntiera”, który Shakira nagrała z raperką Cardi B.

Shakira, Lucien Laviscount Backgrid/East News

W przeszłości spekulowano już także o romansie wokalistki z kierowcą Formuły 1 Lewisem Hamiltonem. Para była widziana razem na kolacji, a Shakira przyleciała do Barcelony, by obejrzeć jeden z wyścigów, w których udział brał Brytyjczyk. Gwiazdy nie odniosły się jednak do plotek.

