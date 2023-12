Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś 29 listopada wzięli ślub w Dubaju. Para pobrała się na własnych warunkach i wybrali kameralną uroczystość na pustyni, którą udało im się utrzymać w tajemnicy. Na ślubie rodziców był oczywiście obecny ich syn Milan. Aktorka właśnie publikowała pierwsze zdjęcie z 2-latkiem, a internautów zaskakuje podobieństwo malucha.

Agnieszka Włodarczyk pokazała nowe zdjęcia ze ślubu

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś zdecydowali się na oryginalną ceremonię ślubną, która odbyła się na pustyni w Dubaju. Ślub w plenerze w oryginalnej scenerii zaowocował pięknymi zdjęciami w klimacie boho, a aktorka zachwyciła piękną, koronkową suknią ślubną, a na jej głowie zamiast welonu pojawił się kowbojski kapelusz. Z kolei Robert Karaś zaprezentował się w białej koszulce i białych spodniach, co pasowało do luźnej koncepcji ślubu. Tego wyjątkowego dnia nie mogło zabraknąć też synka pary. 2-letni Milan zachwycił w lnianym beżowym zestawie ze spodniami i kamizelką i białej koszulce. Rodzina wyglądała pięknie. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

Internauci są zachwyceni zdjęciami ze ślubu pary w pięknym klimacie boho, ale na nowych zdjęciach całą uwagę zwraca syn Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia. Milan przyszedł na świat w 2021 roku i teraz już naprawdę wyrósł, a internauci zwracają uwagę na jego urodę i piszą, że wygląda jak gwiazdor serialu "Sami Swoi" w młodości. Chodzi o Jerzego Janeczka. Też widzicie to podobieństwo?

Młody wygląda jak Witia z Samych Swoich... Młody Jerzy Janeczek

Też mam takie skojarzenie

Instagram @agnieszkawlodarczykofficial

