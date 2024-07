Agnieszka Włodarczyk i Mikołaj Krawczyk ostatnio rzadko pojawiają się razem publicznie. Aktorka częściej bryluje samotnie na modowych eventach, czy biorąc udział w akcjach charytatywnych. Jednak wczoraj zakochaną parę można było spotkać w Teatrze Kamienica podczas premiery spektaklu "Porwanie Sabinek".

W przedstawieniu Krawczyk gra jedną z głównych ról. Agnieszka wspiera swojego narzeczonego we wszystkich przedsięwzięciach zawodowych, dlatego jej przyjście do teatru nie powinno nikogo dziwić. Po spektaklu jako pierwsza podbiegła do aktora i złożyła mu gratulacje za udany występ.

Gwiazdorska para podczas wydarzenia wyglądała dość elegancko. Agnieszka pokazała swoje kobiece i drapieżne wcielenie. Obcisłe legginsy zestawiła z czarną bluzką i seksownymi czerwonymi szpilkami. Mikołaj postawił na klasykę w postaci ciemnego garnituru. Rozpięta biała koszula dodawała mu nonszalancji.

Włodarczyk i Krawczyk jak zwykle z wielką ochotą pozowali fotoreporterom, pokazując jak się kochają. Para idealna?

Pozostałe gwiazdy na premierze "Porwania Sabinek":