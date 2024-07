1 z 7

Agnieszka Wesołowska, żona aktora Kuby Wesołowskiego, jest już w bardzo zaawansowanej ciąży (Sprawdź, Agnieszka urodzi chłopca czy dziewczynkę?) Nie ma już tutaj mowy o ukrywaniu ciążowego brzuszka! ;) Gwiazda na bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam" założyła kobaltową suknię do ziemi, która ciągnęła się za nią jeszcze przez ponad pół metra. Wesołowska zrezygnowała z rzucających się w oczy dodatków i do sukni dobrała jedynie kolczyki. Włosy zaczesała do tyłu, tak żeby wyglądać bardzo dziewczęco.

Agnieszka wyglądała naprawdę uroczo, a na jej Instagramie od razu zaczęły pojawiać się komentarze, że w ciąży ma śliczny biust, który znacznie urósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy! Okazuje się, że to co jest dla jej fanów atutem, dla Agnieszki jest zmorą!

dla mnie to właśnie największa bolączka. I bez brzucha biust mi ciąży, a teraz to prawdziwa udręka, przysięgam !! Oddam cały!!???? - napisała Agnieszka na Instagramie.

Uważacie, że Agnieszka słusznie narzeka na za duży biust? Zobaczcie jej zdjęcia!

Agnieszka narzeka na za duży biust. Słusznie?