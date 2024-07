26 lipca w polskich kinach pojawi się brytyjska komedia w gwiazdorskiej obsadzie, czyli „Wredne liściki”. W obsadzie zobaczymy największe talenty aktorskie z Wysp: Olivię Coleman („Córka”, „Faworyta”), Jessie Buckley („Może pora z tym skończyć”, „Córka”) i Timothy’ego Spalla („Kłamstwo”, „Pan Turner”). Opowieść o skandalu w hrabstwie Sussex, który wstrząsnął małym miasteczkiem, inspirowany jest prawdziwą historią, co może jeszcze bardziej zainteresować widzów. Zwłaszcza że opowieść niezwykle barwna.

Reklama

W 1918 roku irlandzka migrantka Rose Gooding przeprowadziła się do małego nadmorskiego miasteczka Littlehampton w Sussex. Tam nawiązała nieprawdopodobną przyjaźń ze swoją sąsiadką – świętoszkowatą i głęboko wierzącą Edith Swan.

Jednak wkrótce panie pokłóciły się, a Edith oskarżyła Rose o wysyłanie serii obscenicznych listów, które doprowadziły do procesu w sądzie. Sprawa wstrząsnęła Littlehampton i została opisana w prasie.

Ten skandal zainspirował reżyserkę „Wrednych liścików” to stworzenia czarnej komedii. W roli Rose obsadziła Jesse Buckley, natomiast jako Edith wystąpiła Olivia Coleman. Ta historia zainteresowała samych aktorów. Wcielający się w postać ojca Edith Timothy Spall przyznał, że był zaskoczony, gdy dowiedział się, że film mówi o prawdziwych wydarzeniach.

„Przeczytałem to i stwierdziłem, że to bardzo dobrze zrealizowany pomysł”, powiedział w rozmowie z serwisem RadioTimes.com. „Później odkryłem, że to jest oparte na prawdziwej historii”, dodał.

Zobacz także

Prawdziwa historia „Wrednych liścików”. Kto wysyłał wiadomości?

Jak się okazuje, to Edith była odpowiedzialna za wysyłanie listów do siebie, członków swojej rodziny oraz sąsiadów. Prawdziwa Rose Gooding przeprowadziła się do miasteczka w 1918 roku. Kobieta urodziła nieślubną córkę trzy lata przed tym, jak sformalizowała swój związek z Billem. W tamtych czasach takie postawy były mocno krytykowane.

A jednak Rose zaprzyjaźniła się ze swoją sąsiadką Edith Swan. Kobiety wymieniały się przepisami i pomagały sobie w sprawach domowych. Ich przyjaźń się zepsuła, gdy pokłóciły się o wspólny ogród. Po awanturze Swan obmyśliła plan zemsty i wkrótce zaczęła rozsyłać listy.

Początkowo obraźliwe wiadomości polegały przede wszystkim na stosowaniu wulgarnego języka, ale z czasem – jak relacjonuje „Daily mail” – stawały się coraz bardziej nieprzyzwoite.

Udając Rose, Edith napisała nawet do własnego narzeczonego Berta, który wówczas służył w służbach brytyjskich w Iraku, że zaszła w ciążę z innym mężczyzną. To spowodowało, że żołnierz odwołał plany ślubne ze Swan.

Współcześni historycy podejrzewają, że Edith miała poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Akt oskarżenia przeciwko Rose doprowadził do tego, że niewinna kobieta stanęła przed sądem we wrześniu 1920 roku i zarzucono jej zniesławienie. Imigrantka spędziła trzy miesiące w więzieniu. Niestety to był początek jej problemów. Swan ponownie zaczęła rozsyłać listy.

Rose ponownie stanęła przed sądem. Choć obrona próbowała udowodnić, że charakter pisma w wulgarnych wiadomościach przypomina ten, który ma Eith, dziewczyna została skazana na 12 miesięcy więzienia.

„Wredne liściki”. Co się stało z Edith Swan?

Po skazaniu Rose kłamstwa Edith zaczęły wychodzić na światło dzienne. Starsza sąsiadka niedługo po drugim wyroku przyniosła policji kolejne notatki z wulgaryzmami i stwierdziła, że znaleziono go na ulicy w pobliżu domu Rose. Po przyjrzeniu się pamiętnikowi, śledczy stwierdzili, że pismo rzeczywiście przypomina charakter Swan.

Po trzech miesiącach zwolniono Rose. Do miasteczka przyjechał inspektor George Nicholls, który zajął się sprawą o zniesławienie. Zlecono obserwację domu Edith i zauważono, jak Swan podkłada kartki z nieprzyzwoitymi wiadomościami pod drzwiami sąsiadki Violet May.

W 1921 roku Edith stanęła przed sądem. Sędzia jednak stwierdził, że to niemożliwe, by Sawn używała tak wulgarnego języka. Wystarczające dowody zebrano dopiero w 1923 roku, gdy śledczy oznaczyli zestaw znaczków pocztowych niewidzialnym atramentem i poprosili, by sprzedawać je wyłącznie Swan.

I tak w czerwcu 1924 roku Edith wpadła. Miesiąc później ława przysięgłych uznała ją winną zniesławienia. Sędzia Avory uszanował decyzję i skazał ją na 12 miesięcy więzienia. Wciąż jednak uważał, że tak szanowana obywatelka nie mogła wypisywać takich listów.

Swan zmarła w marcu 1959 roku w North View Home w East Preston, w domu mieszkalnym, w którym wcześniej znajdował się przytułek.

Aż trudno w to uwierzyć, prawda? „Wredne liściki” trafią do kin w Polsce 26 lipca 2024 roku.

Zobacz także: Czy historia z „Kodu zła” jest prawdziwa? Wyjaśniamy horror z Nicolasem Cage’em

Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.