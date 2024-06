Julia Von Stein zyskała popularność podczas programu "Królowe życie", a następnie dostała angaż w "Diabelnie Boskich". Nie da się ukryć, że Julia i jej reszta rodziny są ulubieńcami widzów, dlatego fani chętnie śledzą celebrytkę w mediach społecznościowych. Poza popularnością Julia Von Stein nie może narzekać na aspekt finansowy. Kobieta mogła sobie pozwolić na zakup mieszkania w centrum Warszawy. Jednak teraz okazuje się, że warta kilka milionów willa nie spełniła oczekiwań celebrytki.

Julia Von Stein w programie "Diabelnie Boskie" w TTV pokazuje całą swoją rodzinę oraz ich codzienność. Celebrytka pracuje w zakładzie pogrzebowym, który jest jednym z najbardziej popularnych w Tarnowie. Dzięki temu Julia Von Stein nie narzeka na aspekt finansowy i często wspomina o tym, że jedyny czego pragnie to partner i dziecko.

Jej duże zaplecze finansowe pozwoliło na zakup apartamentu, w którym metr kwadratowy może kosztować nawet 45 000 zł. "Cosmopolitan" przy ulicy Twardej w Warszawie nie spełnia jednak wymogów "Diabelnie Boskiej", która w środku nocy postanowiła zwrócić się do fanów.

Jest oczywiście 3, ja posprzątałam całe mieszkanie, bo w końcu jutro przychodzą do mnie panowie na odkrywki mojego zalanego mieszkania . Słuchajcie mieszkania ze parę grubych milionów, a żyję jak w jakimś kołchozie. To jest obóz przetrwania dla mnie. Łącznie z tym, że naczynia jedynie, gdzie mogę myć, to w wannie. To jest po prostu k*rwa skandal

- grzmiała Julia.