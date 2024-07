Agnieszka Wesołowska już niedługo urodzi. Żona Kuby Wesołowksiego spodziewa się dziecka, dlatego -odliczając czas do porodu - Agnieszka wyprawiła baby shower! Jak było? Wystawnie, bo wszystko odbyło się w hotelu męża - Brant.

Reklama

Wesołowska pochwaliła się zdjęciami ze swojego baby showera. Niestety, zabrakło przyjaciółki Agnieszki - Anny Lewandowskiej, ale inne koleżanki i bliskie jej osoby dopisały. Była między innymi projektantka Viola Piekut.

Zobacz także

Tort, przekąski... Wszystko było eleganckie i dopięte na ostatni guzik. Teraz zostanie Agnieszce i Kubie odliczać czas do pojawienia się synka lub córeczki na świecie. Ania Lewandowska powiedziała raz, że to będzie mała księżniczka, Olivier Janiak zdradził, że to będzie chłopak. A jak będzie to dowiemy się niebawem :).

Reklama

Zobacz także: Kuba Wesołowski z ciężarną żoną w restauracji! Zobacz, jaki Agnieszka ma już duży brzuszek ZDJĘCIA