Kate Hudson uwielbiała chwalić się ciążowymi stylizacjami i zdjęciami naprawdę dużego brzucha. Jeszcze niedawno mogliśmy podziwiać jej stylizacje z baby shower, a teraz pojawiła się informacja, że Kate urodziła. Zobacz: One są identyczne! Najbardziej podobne mamy i córki show-biznesu! Podobieństwo ZADZIWIAJĄCE! Aktorka po narodzinach swojej córeczki szybko pochwaliła się radosną nowiną na instagramie, informując wszystkich swoich fanów. Kate Hudson i jej partner Danny Fujikawa zdradzili, jakie imię wybrali dla dziecka. Córka nazywa się Rani Rose Hudson Fujikawa. Jak napisała aktorka: Zdecydowaliśmy się nazwać naszą córkę Rani po jej dziadku, Ronie Fujikawa. Był on wyjątkowym mężczyzną, za którym wszyscy tęsknimy, imię po nim to zaszczyt. Oryginalne imiona nadawane dzieciom przez gwiazdy nikogo już nie dziwią. Wystarczy przypomnieć o Ivy Blue (córka Beyonce ), czy o Harper Seven (córka Victorii Beckham). Kate Hudson chwali się ciążowym brzuszkiem Kate Hudson na baby shower