Agnieszka Szulim w szczerym wywiadzie opowiedziała o swoim związku z Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Do tej pory dziennikarka raczej dawkowała informacje na temat życia prywatnego. Tym razem zdradziła, czym zauroczył ją milioner!

Okazuje się, że gwiazda odnalazła w Piotrze to, czego sporej części mężczyzn brakuje. Opowiedziała o tym w wywiadzie Natalii Hołowni w KobiecymOkiem.tv:

Piotrek ma w sobie coś, co dzisiaj mężczyźni mają rzadko - charyzmę. I to jest strasznie fajne. My się jakoś znaleźliśmy i mamy takie poczucie, że zrobilibyśmy straszną głupotę, jakbyśmy to zmarnowali.