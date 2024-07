Piotr Woźniak-Starak nie przestaje nas zaskakiwać! Najpierw milioner i znany producent filmowy oświadczył się swojej ukochanej Agnieszce Szulim na Balu TVN, a teraz kupił jej pałac! Jak udało nam się dowiedzieć, Piotr Woźniak-Starak kilka tygodni temu kupił w Konstancinie willę, która znajduje się obok domu jego rodziców - Anny i Jerzego Staraków.

Podobno cena nieruchomości wyniosła około 10 milionów złotych! Przypominamy, że Piotr ma już jeden dom w Konstancinie, w którym Agnieszka Szulim jest regularnie widywana, ale teraz milioner chce zamieszkać z ukochaną w nowej willi.

"To właśnie w tym domu wyprawili imprezę zaręczynową na 250 osób , na której pojawili się m.in. Joanna Przetakiewicz, Dominika Kulczyk, Julia Starak, Monika Olejnik, Edward Miszczak. Teraz dom przejdzie remont i już wkrótce zamieszkają w nim na stałe" - zdradza nam osoba z otoczenia.

Trzeba przyznać, że Piotr ma gest i powoli wyrasta na największego romantyka w show-biznesie :-) Najpierw spektakularne zaręczyny, później impreza zaręczynowa dla ukochanej na 250 osób, a teraz pałac za 10 milionów. Taki facet to prawdziwy skarb! Gratulacje :-)

Impreza zaręczynowa Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka:

