Agnieszka Szulim po transferze do TVN szybko wyrosła na jedną z największych gwiazd stacji. Jej program "Na Językach" odmienił oblicze polskiego show-biznesu i stał się prawdziwym postrachem rodzimych celebrytów. Niewygodnych tematów dla znanych i bogatych nie brakuje również w najnowszym sezonie show.

Wszystko jednak wskazuje na to, że obecny sezon "Na Językach" będzie ostatnim. Jak informuje "Twoje Imperium", program schodzi z anteny po wakacjach, a przyczyną jest rzekoma rezygnacja samej Szulim. Podobno dziennikarka miała już dość atmosfery wokół programu i negatywnych efektów afery z Dodą. Postanowiliśmy zweryfikować te informacje.



To prawda - ten sezon "Na Językach" prawdopodobnie będzie ostatnim, ale nie jest to spowodowane oglądalnością, a już na pewno nie skandalem z Dodą. Popularność show i jego obecność w mediach przekroczyła początkowe założenia produkcji, stąd program doczekał się aż trzech sezonów. O rolę Agnieszki w jesiennej ramówce byłabym spokojna. Edward Miszczak ma do niej słabość, a jej postać gwarantuje wysokie słupki oglądalności w każdym formacie, w którym miałaby wystąpić w roli prezenterki czy dziennikarki - zdradza w rozmowie z AfterParty.pl osoba z produkcji TVN.