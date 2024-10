Ostatni odcinek programu "Rolnik szuka żony" dostarczył widzom wielu emocji. Nie tylko rolnicy podjęli kolejne ważne decyzje, ale także jeden z kandydatów Agaty. Mirek postanowił dobrowolnie opuścić program i zrezygnował z dalszego poznawania 57-latki, gdyż stwierdził, że po prostu nie ma szans, aby on i Agata mogli stworzyć związek.

Po tym, jak Mirek obwieścił rolniczce swoją decyzję, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów "Rolnik szuka żony". Wielu z nich zwróciło uwagę na jeszcze jeden szczegół, a mianowicie chodzi o... Irka! Co takiego zwróciło ich uwagę?

Uczestnicy "Rolnik szuka żony" mają za sobą kolejne ważne decyzje dot. swoich kandydatów. Ostatnio dowiedzieliśmy się, jaki jest wybór najmłodszej bohaterki 11. edycji programu. Jak się okazało, Wiktoria z "Rolnik szuka żony" już wie, że chce w kolejnych etapach poznawać lepiej Adama, a fani nie mają wątpliwości, że ta dwójka naprawdę ma szanse stworzyć zgraną parę. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja u Agaty, która nagle usłyszała od jednego ze swoich kandydatów, Mirka, że on sam postanawia zrezygnować z programu i dalszego poznawania 57-latki.

(...) Nie chciałbym dłużej przeciągać tego wszystkiego z tego względu, że ja już wiem. W dodatku tego 'czegoś' takiego brakuje mi, co musi być w związku. Z przykrością chciałbym stwierdzić, że nie chce Ci zabierać więcej czasu

(...) Nie chciałbym dłużej przeciągać tego wszystkiego z tego względu, że ja już wiem. W dodatku tego 'czegoś' takiego brakuje mi, co musi być w związku. Z przykrością chciałbym stwierdzić, że nie chce Ci zabierać więcej czasu

Na szczęście pożegnanie Mirka odbyło się w bardzo przyjaznej atmosferze, a fani "Rolnik szuka żony" są pod wrażeniem, z jak ogromną klasą kandydat Agaty podszedł do całej sytuacji. Widzowie show zwrócili jednak też uwagę na inny szczegół. Zdaniem fanów "Rolnika" również drugi kandydat Agaty, Irek, miał ochotę zrezygnować z programu, jednak Mirek go po prostu "ubiegł". Internauci twierdzą również, że mimo wszystko Ireneusz raczej nie stworzy niczego poważniejszego z 57-letnią rolniczką.