T-shirty i bluzy z nadrukami, a nawet foto-nadrukami są ostatnio wyjątkowo modne, zwłaszcza w trendach streetowych. A że Agnieszka Szulim od dłuższego już czasu kocha taki styl, to w shircie z nadrukiem pojawiła się też na ostatnich urodzinach radia Eska Rock.

Reklama

Tyle, że jej bluzka była niezwykła... Bo z nadrukiem twarzy Kuby Wojewódzkiego. Rozumiemy, że miał być to rodzaj przeniesienia dziennikarza na imprezę jego radia, na której nie mógł się pojawić. Zabawny pomysł, a przy tym niezły look. Agnieszka dodała do shirtu skórzane spodnie, czarne botki i torbę. Do takiego czarnego zestawu, kontrastowo dodała lukrowe różowe usta. Bardzo nam się podoba!