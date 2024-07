Agnieszka Szulim to jedna z najbardziej zapracowanych dziennikarek w naszym kraju. Gwiazda TVN przygotowuje się do nowego sezonu swojego programu "Na językach", a w weekendy występuje w roli prowadzącej "Dzień dobry Wakacje". Mimo tak dużej liczby obowiązków, znajduje czas na aktualizowanie treści na serwisach społecznościowych - niedawno przyznała się jednej z fanek, że otrzymała erotyczną propozycję, którą zdecydowała się jednak odrzucić. Przypomnijmy: Szulim dostała erotyczną propozycję. Wygadała się przez przypadek

Głos Agnieszki to jedna z jej mocnych stron, którą chcieli wykorzystać wydawcy powieści erotycznej i choć propozycji nie przyjęła, teraz postanowiła zmienić zdanie - nie będzie to jednak książka dla dorosłych, a zabawna komedia dla dzieci. Szulim dołączyła bowiem do polskiej obsady "Wakacji Mikołajka". Dziennikarka użyczyła głosu atrakcyjnej niemieckiej turystce, która nieźle namiesza w życiu rodziców tytułowego bohatera.

Film trafi na ekrany kin już pod koniec przyszłego tygodnia - wtedy będziemy mogli przekonać się jak w nowej roli odnalazła się dziennikarka. Myślicie, że sobie poradziła?

