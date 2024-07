W połowie lutego w Chorzowie odbyła się gala "Niegrzeczni 2014" w której udział wzięły m.in. Doda i Agnieszka Szulim. Po oficjalnej imprezie między paniami miało dojść do rękoczynów w toalecie. Mimo, że od afery w minęło już półtora miesiąca wciąż nie milkną jej echa. Przez ten czas w mediach pojawiło się mnóstwo opinii różnego pokroju gwiazd, które opowiadały się za jedną bądź drugą stroną, same zainteresowane przedstawiały natomiast odmienne stanowiska. Przypomnijmy: Doda o Szulim: Ona dla mnie nie jest człowiekiem

Głos w sprawie postanowił zabrać jeszcze Piotr Kędzierski. Dziennikarz radiowy w wywiadzie dla Newseria Lifestyle zachwala Agnieszkę Szulim, mówiąc, że ma niesamowity dystans do siebie i ogromne poczucie humoru. Po cichu udziela jej też wsparcia w związku ze zbliżającą się rozprawą.

Aga jest – nie wiem, czy to jest fajne słowo w odniesieniu do kobiety, ale używam go dość często – ziomalem. Jest doskonałym przyjacielem, można na niej polegać, ma poczucie humoru i bardzo duży dystans do siebie. To jest chyba w tym biznesie najważniejsze. Miała ostatnio swoje przejścia, ale naprawdę wychodzi z tego z podniesioną głową. Aga Szulim jest the best - wyznał.