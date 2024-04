Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od pierwszych chwil budzi kontrowersje. Od niedawna na językach dodatkowo jest relacja Kevina Mgleja z jego byłą partnerką oraz kwestia alimentów na syna. Mężczyzna postanowił na dobre zakończyć ten temat z troski o syna:

Reklama

Nie chcę, żeby ta spirala się nakręcała, chcę, żeby mógł sobie spokojnie żyć i przedstawiając się imieniem i nazwiskiem, nie miał żadnego stygmatu. - powiedział w rozmowie z Pudelek.pl.

Kevin Mglej o aferze z alimentami w tle

Kevin Mglej jest ojcem małego Williama ze związku z Malwiną Dubowską. W ostatnim czasie głośno zrobiło się na temat jego byłego związku i kwestii związanych z dzieckiem. W pewnym momencie w dramę włączyła się Roxie Węgiel, odpisując na złośliwy komentarz na temat zobowiązań Kevina, o treści: "Płaci i to sporo XD". Na jej słowa odpowiedziała Malwina Dubowska. Kevin Mglej skomentował sprawę alimentów, podkreślając, że jeśli ktoś ma opływać w związku z tym w luksusy to jego syn. Teraz w rozmowie z Pudelkiem przyznał, że chce raz na zawsze zakończyć medialną dyskusję na ten temat:

Ja nie chcę z tym walczyć. Nie chcę z tym walczyć z takiego powodu, że chcę postawić kropkę - co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Uważam, że prawda broni się sama, uważam też, że jedyną osobą, która może mnie z tego tacierzyństwa rozliczać, jest mój syn, którego bardzo kocham - mówi.

Kevin Mglej dodał, że nie chce by medialne afery w jakikolwiek sposób wpłynęły w przyszłości na jego syna:

Nie chcę, żeby ta spirala się nakręcała, chcę, żeby mógł sobie spokojnie żyć i przedstawiając się imieniem i nazwiskiem, nie miał żadnego stygmatu. Dla mnie ten temat jest zakończony, ja swoje powiedziałem i liczę, że kiedyś mój syn po prostu powie, że zrobiłem dobrą robotę.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Pawel Wodzynski/East News

Kevin Mglej odniósł się również do komentarzy internautów w kontekście jego związku z Roksaną Węgiel. Przyznał, że ma świadomość, że zawsze będzie niewystarczający, jednak liczy się dla niego tylko to, co jest pomiędzy nim a ukochaną:

Nigdy nie będę wystarczającą osobą dla publiczności w takiej konwencji bycia jej partnerem. Cieszę się, że dla niej jestem i to jest dla mnie najważniejsze - powiedział w rozmowie z Pudelkiem.

Myślicie, że internauci w końcu dadzą im spokój?

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Smutna Roksana Węgiel idzie na trening do "Tańca z Gwiazdami". Nie wiedziała, że robią jej zdjęcia