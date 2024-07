Bójka Dody i Agnieszki Szulim to z pewnością jedno z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie od lat. Do incydentu doszło już ponad miesiąc temu i od tego czasu przez media przetoczyła się prawdziwa lawina doniesień, spekulacji i plotek, a same zainteresowane w rozmowie z prasą przedstawiały zupełnie dwie różne wersje wydarzeń. Przypomnijmy: "Szulim nie jest dla mnie człowiekiem. Moi rodzice już ją pozwali"

Dziennikarka TVN od początku zapowiadała, że złoży przeciwko Rabczewskiej pozew do sądu. Mijały tygodnie, a o sprawie nieco ucichło i niektórzy spekulowali nawet, iż Agnieszka zrezygnowała z tego pomysłu. Nic bardziej mylnego. Jak donosi "Fakt", Szulim złożyła w sądzie prywatny akt oskarżenia przeciwko Dodzie. Dodaje jednocześnie, że to jej ostatnia wypowiedź w tej sprawie w mediach.

W związku z pojawiającymi się spekulacjami i sprzecznymi doniesieniami prasowymi na temat ataku na moją osobę, który miał miejsce w Chorzowie, złożyłam do sądu prywatny akt oskarżenia przeciwko Pani Dorocie Rabczewskiej. Informuję również, mając na uwadze dobro postępowania karnego, toczącego się we wskazanej sprawie, że nie będę na jego temat udzielać żadnych wywiadów ani komentarzy - wyznała dziennikarka.

Jak myślicie, jaki będzie finał tej sprawy?

