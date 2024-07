Wydawało się, że po Małgorzacie Rozenek i Radosławie Majdanie, jeszcze długo nie pojawi się w polskim show-biznesie związek, który będzie budził takie emocje. Przewidywania te zweryfikowała informacja o romansie Agnieszki Szulim i Piotra Woźniaka-Staraka - od tego czasu media żyją tylko jednym tematem, a każdy dzień to nowe doniesienia. Przypomnijmy: Milioner rozpieszcza Szulim. Przedstawił jej teściową w romantycznym miejscu Europy

Szulim i jej bogaty ukochany nie schodzą z czołówek gazet i serwisów internetowych, a Agnieszka mimo ogromnego zainteresowania, konsekwentnie odmawia jakichkolwiek komentarzy. Dziennikarka nie ukrywa jednak, że jest przytłoczona ilością i treścią publikacji na ten temat. W rozmowie z Dzień Dobry TVN wyznała, ma wrażenie, że jest już jej w mediach za dużo i chciałaby, aby dziennikarze nie popuszczali wodzy fantazji. Twierdzi nawet, że jej życie medialne ją po prostu przerosło.



Mam wrażenie, że jest mnie już wszędzie za dużo i wolę tego nie mnożyć. Jak czytam w gazetach artykuły o tym, co ja niby myślę, to mnie to przeraża. Moje życie medialne mnie przerosło i mam wrażenie, że mnie wyprzedza. Dlatego mam prośbę do kolegów w gazetach - błagam, zwolnijcie! - zaapelowała w Dzień Dobry TVN Szulim.