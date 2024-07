Wokół Agnieszki Szulim zrobiło się dużo medialnego szumu. Wszystko za sprawą jej nowego związku z milionerem Piotrem Woźniakiem-Starakiem, o którym rozpisują się wszystkie media. Wydawało się, że nic nie przebije głośnego romansu Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana. Zobacz: Rozenek jest zazdrosna o Dodę. Gwiazda daje jej ku temu powody

Dziennikarka długo nie komentowała doniesień na temat swojej nowej miłości. Dopiero wszystko stało się jasne, gdy po raz pierwszy pojawili się wspólnie na premierze filmu Jerzego Stuhra "Obywatel", trzymając się za ręce. Jednak już na jednej z ostatnich imprez, otwarciu sklepu internetowego w Złotych Tarasach, Szulim pojawiła się sama. To była doskonała okazja do tego, aby dowiedzieć się, na co gwiazda zwraca uwagę w pierwszej kolejność u mężczyzn. Prezenterka odpowiedziała bardzo wymijająco:

Nie mam czegoś takiego. Jest jakieś ogólne wrażenie, które ludzie na nas robią i to bez względu na to czy jest to mężczyzna czy jest to kobieta. Na to się składa wszystko i wygląd i to jaki kto ma głos, jak mówi, co mówi. Nie mam jednego elementu w ciele ani kobiety ani mężczyzny, na który w pierwszej kolejności zwracam uwagę. - zdradziła w rozmowie z Jastrzabpost.pl