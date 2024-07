Agnieszka Szulim była niedawno gościem programu Magdy Mołek "W roli głównej". W szczerej rozmowie dziennikarek nie mogło zabraknąć tematu związku gwiazdy z milionerem, Piotrem Woźniakiem-Starakiem. Prezenterka była szczera jak nigdy. Przypomnijmy: Szulim w programie Mołek opowiedziała o związku ze Starakiem: Walczę żeby nie być prezesową

Na stronę tvn.pl trafiły fragmenty programu, które nie zostały wyemitowane w telewizji. W jednym z nich Agnieszka opowiada o początkach swojej kariery w Telewizji Publicznej. Mało kto wie, że popularność w prasie zawdzięcza właśnie Magdzie, która odchodziła ze stacji, kiedy Szulim zaczęła w niej pracować. Wówczas prasa porównywała obie gwiazdy:

Ja ci to kiedyś powiedziałam, że ja na Twoich plecach wjechałam do TVP i to było bardzo dobre. Jak ja przyszłam, to było rok po twoim odejściu i wszyscy pisali: "nowa Mołek". Miałam promocję w prasie, wszyscy pisali, że Mołek mieszka tu i lubi drzewa, a Szulim to tamto. Nawet tego nie pamiętasz, ale ja miałam tych artykułów mnóstwo. - przekonuje