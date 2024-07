Agnieszka Kotulanka nadal zmaga się z chorobą alkoholową. Popularna aktorka, szerszej publiczności znana głównie z roli w kultowym serialu "Klan", obecnie regularnie chodzi na spotkania odwykowe, lecz do pracy jeszcze nie wraca. Agnieszka Kotulanka może liczyć na wparcie swoich dzieci, które dbają, by ich mama w końcu stanęła na nogi. Na szczęście wokół aktorki jest także wielu innych życzliwych ludzi, którzy wyciągają do niej pomocną dłoń. Niestety Kotulanka nie jest na tyle silna, by wrócić do aktywności zawodowej.

Rozmawiałem z Agnieszką w ubiegłym roku o ewentualnej współpracy. Reżyseruję sztuki i ona zawsze znajdzie u mnie miejsce. Wtedy mi powiedziała, że nie jest jeszcze gotowa. Czekam na jakiś odzew z jej strony. Aktualnie przygotowuję spektakl w Teatrze Komedia, którego premiera zaplanowana jest na jesień, więc tam Agnieszka raczej nie zagra, ale kto wie, co będzie później - zdradził na łamach "Na Żywo" Jerzy Bończak.

Przypomnijmy, że Agnieszka Kotulanka została usunięta z obsady serialu "Klan". Kotulanka przestała pojawiać się na planie, więc producenci nie mieli wyjścia. Grana przez nią postać została uśmiercona, więc aktorka nie ma już powrotu do serialu, którego losy i tak obecnie stoją pod znakiem zapytania. Myślicie, że jeszcze będziemy świadkami wielkiego powrotu Agnieszki Kotulanki na szczyt?

