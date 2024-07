Telenowela "Klan" emitowana jest w od 1997 roku i mimo upływu lat wciąż jest jedną z najchętniej oglądanych pozycji w Telewizji Polskiej. To właśnie dzięki niej na naszych oczach wyrosło nowe pokolenie celebrytek: Kaja Paschalska czy też Agnieszka Kaczorowska. Trwający tyle lat serial, to również stałe źródło dochodu dla nieco zapomnianych aktorów, którzy nie mają co liczyć na angaż w innych produkcjach. Są też jednak tacy, którzy świadomie opuścili plan i świetnie sobie radzą w nowych rolach. Przypomnijmy: Rysiek z "Klanu" zagrał w sztuce. Nie zabrakło odważnych scen

Jedną z aktorek od początku związaną z tasiemcem jest Agnieszka Kotulanka, wcielająca się w postać Krystyny Lubicz. Z powodów zdrowotnych aktorka musiała na dłuższą chwilę opuścić plan. Scenarzyści nie zamknęli jednak jej furtki i zdecydowali się wysłać ją na leczenie do USA. Nieoficjalnie mówiło się, że przyczyną jej niedyspozycji są problemy z alkoholem.

Zobacz: Bożenka z "Klanu" nie jest już dziewicą

Dziś w mediach pojawiło się oświadczenie producentów w którym pojawiła się informacja, że po roku oczekiwania na powrót aktorki, zdecydowano o uśmierceniu granej przez nią postaci, a tym samym zakończeniu współpracy z Kotulanką. Jak przyznaje producent - nie chcieli oni zbyt długo ciągnąć jej wątku, choć sama decyzja nie należała do najłatwiejszych.



Mimo najszczerszych chęci i przez wzgląd na wielki wkład Agnieszki Kotulanki w sukces „Klanu”, twórcy produkcji nie mogli już dłużej na nią czekać. Nie będąc w pełni przekonani o całkowitej dyspozycyjności aktorki do grania i - przede wszystkim - nie mogąc bez końca przewlekać i tak już przekraczającego wszelkie rozsądne granice pomysłu scenariuszowego - zdecydowaliśmy się jednak na zakończenie wątku Krystyny. Jest to decyzja, która nie przyszła nam łatwo. Agnieszce Kotulance dziękujemy za lata pracy i aktorski udział w powstanie serialu. Życzymy jej powrotu do zdrowia i wierzymy, że będziemy jeszcze mogli podziwiać ją w wielu wspaniałych kreacjach filmowych i teatralnych. - czytamy.

Śmierć Krystyny Lubicz widzowie zobaczą 29 maja 2014 roku. Będziecie tęsknić?

Zobacz: Młoda aktorka z "Klanu" otwiera nowy biznes

