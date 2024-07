Ostatnio media poświęcają wiele uwagi Agnieszce Kaczorowskiej. Od kiedy gwiazda serialu “Klan” wygrała program “Taniec z gwiazdami”, wciąż otrzymuje nowe propozycje zawodowe. Najpierw została prowadzącą SuperHit Festiwalu w Sopocie, później poprowadziła festiwal w Zielonej Górze „Disco pod gwiazdami”, a teraz - jak donosi „Super Express” - ma szansę zostać gwiazdą disco-polo!

Według gazety - Agnieszka wystąpi w teledysku zespołu Boys do piosenki “To dla ciebie jestem”. W klipie aktorka wcieli się w rolę dziewczyny Marcina Millera.

“To będzie coś niesamowitego. Szykuje się naprawdę bardzo namiętny i wzruszający teledysk. Agnieszka jest idealną kandydatką do tej roli. No i wizualnie będzie pasowała do Marcina”, zdradza informator Se.pl