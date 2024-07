Rafał Maślak jest ostatnio bardzo zapracowany. Model bierze udział w kolejny projektach, a jednym z nich jest udział nowym w teledysku zespołu MIG do piosenki "Ona jedyna". Klip powstawał nad Zalewem Zegrzyńskim. Już teraz możemy podejrzeć, jak wyglądała praca modela na planie. Maślak otwarcie mówi o tym, że bardzo lubi słuchać muzyki disco polo.



Zdjęcia z prac nad klipem mają bardzo letni, wakacyjny klimat, a sam Rafał najwyraźniej jest bardzo zadowolony z tej współpracy, ponieważ na swoim profilu na Facebooku napisał:

WSZYSTKO MI DISCO. Uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Padł ostatni klaps na planie klipu Zespołu Mig, a piosenka ONA JEDYNA cały czas nie wychodzi nam z głowy. Czy udział w klipie disco polo to dla mnie obciach? Absolutnie nie, ja nigdy nie ukrywałem ze słucham tego gatunku (...) Byłbym skończonym hipokrytą gdybym po wygranej w konkursie Mister Polski odwrócił się od czegoś, co zawsze słuchałem i na czym się wychowałem. Disco polo to muzyka, która płynie z serca, a piękno jest właśnie w prostocie.