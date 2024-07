Joanna Koroniewska zyskała sympatię widzów dzięki roli Małgosi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Z czasem aktorka podziękowała produkcji za dalszą współpracę i skupiła się na innych projektach zawodowych. Praca pracą, ale to w życiu prywatnym gwiazdy ostatnio sporo się wydarzyło, m.in. ślub z Maciejem Dowborem. Związek swego czasu przeszło poważny kryzys. Na szczęście w rytm zasady "co nas nie zabije to nas wzmocni", para wróciła do siebie, a Joanna dzisiaj może posłużyć radą koleżankom z branży. Zobacz: Koroniewska sama przeżywała kryzys w związku. W rozwodzie Glinki odegrała ważną rolę

Wraz z nowym rokiem Koroniewska dostała ciekawą propozycję występu w projekcie disco-polo. Chociaż gwiazdy raczej stronią od kontaktu z popularnym gatunkiem muzycznym, Joanna bez wahania zgodziła się i już wkrótce będzie można ją zobaczyć w teledysku "Miłego dnia" zespołu Classic.

Aktorka wcieli się w postać świeżo upieczonej panny młodej. Obok niej wystąpią także Robert Gonera i Krzysztof Kierszewski.

Długo zastanawialiśmy się, która aktorka będzie na tyle odważna, aby wystąpić w naszym teledysku. Nim Asia zgodziła się zagrać w klipie, chciała dokładnie poznać scenariusz. Potem musieliśmy już tak dopasować termin, aby wszystkim on odpowiadał. (...) Współpracowało nam się znakomicie. Asia to przemiła osoba. Ujęła nas zwłaszcza tym, że martwiła się czy zespół będzie w klipie wystarczająco wyeksponowany. A na pożegnanie dodała, że jeżeli znowu będziemy mieli dla niej rolę w teledysku, to chętnie w nim wystąpi.

Na pewno warto Joannie Koroniewskiej pogratulować dystansu. Nawet jeśli angaż wiązał się z dużym wynagrodzeniem.

