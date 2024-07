Agnieszka Kaczorowska to już nie tylko "Taniec z Gwiazdami" czy serial "Klan"! Tancerka i aktorka ma obecnie świetną zawodową passę i jej kalendarz pęka w szwach. Gwiazda zastąpiła Agnieszkę Sienkiewicz w spektaklu "Kochanie na kredyt", zajmuje się choreografią sztuki "Single po japońsku", a także nadal rozwija swoją karierę konferansjerki. Jak zatem Agnieszka Kaczorowska znajduje czas na relaks?

Staram się znajdować każdego dnia taką chwilkę dla siebie - chociażby miało to być 15 minut (...) Szukam na to różnych sposobów i chwil wyciszenia. Czasami po takim treningu swoim własnym, czyli pójść pobiegać, potem z 10 minut posiedzę w saunie, na siłowni - żeby nie myśleć. I to pomaga.