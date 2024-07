Agnieszka Kaczorowska i Anna Mucha w jednym projekcie! I co ciekawe - nie jest to ani plan serialu, ani parkiet "Tańca z Gwiazdami". Zdolna tancerka stanęła przed nowym wyzwaniem - stworzyła choreografię do spektaklu "Single po japońsku", w którym największą gwiazdą jest właśnie Ania Mucha. Jak Agnieszka Kaczorowska ocenia umiejętności taneczne aktorki?

Reklama

Ania Mucha jest fantastyczną osobowością. To, że tańczyła kiedyś w "Tańcu z Gwiazdami" i wygrała tę Kryształową Kulę to na pewno pomaga (...) I widać po jej ciele i po jej ruchu, że ona to wszystko ma - ma świadomość własnego ciała.

Co jeszcze zdradziła nam Agnieszka Kaczorowska? Posłuchajcie!

Zobacz także: Zjawiskowa Anna Mucha w sztuce "Single po japońsku"

Zobacz także

Anna Mucha w sztuce "Single po japońsku".

Reklama

Agnieszka Kaczorowska podczas próby medialnej spektaklu "Single po japońsku".