Agnieszka Kaczorowska zastąpi ciężarną Agnieszkę Sienkiewicz w sztuce "Kochanie na kredyt"! Dla aktorki to ogromne wyzwanie i spełnienie marzeń. Poza tym to jej poważna rola teatralna, dzięki której będzie mogła współpracować z wybitnymi twórcami, m.in. Olafem Lubaszenko, Filipem Bobkiem czy Małgorzatą Pieczyńską. Gwiazda nie kryje swojego zadowolenia:

To dla mnie spełnienie marzeń i pierwsze takie poważne doświadczenie teatralne.

Dla Agnieszki Kaczorowskiej zapowiada się pracowita jesień. Już w marcu startuje kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami", w której pojawi się na parkiecie i być może poprowadzi do finału kolejną sławę. Niedawno aktorka i tancerka została też poproszona o ułożenie choreografii do spektaklu "Single po japońsku" w reżyserii Olafa Lubaszenki, co także jest dla niej ogromnym wyróżnieniem. My trzymamy za gwiazdę kciuki i mamy nadzieję, że podoła wszystkim zadaniom.

Agnieszka Kaczorowska zastąpi Agnieszkę Sienkiewicz w sztuce teatralnej

Agnieszka Sienkiewicz jest w ciąży i musi na jakiś czas ograniczyć spektakle

Agnieszka Kaczorowska na próbie do sztuki "Kochanie na kredyt".