Ewa Farna, Anja Rubik, Honorata Skarbek, Radosław Majdan, Beyonce, Rihanna i Jennifer Lopez - co ich łączy? Własne perfumy! Własna linia zapachów świadczy o prestiżu i statusie wśród gwiazd. Zobacz: Anja Rubik promuje swoje perfumy. Wspierają ją gwiazdy i celebryci

Do ich grona dołączyła teraz... Agnieszka Kaczorowska! O nowym projekcie opowiedziała w rozmowie z agencją Newseria. Aktorka i tancerka ma już nawet wymyśloną nazwę - "Dziki Pocałunek":

Trudno opowiadać o zapachu, ale czuję, że te perfumy do mnie pasują. Kiedy się nimi psikam, to jestem bardziej pewna siebie i mam jakąś taką moc. Lubię różne zapachy, np. kawy, wanilii, różnego rodzaju jedzenia. Uwielbiam, jak ludzie pięknie pachną, sama też lubię próbować różne zapachy, ale nie znam się na tym i nie zamierzam nigdy tworzyć swojej linii perfum. Zostawiam to tym, którzy się na tym znają - mówi gwiazda