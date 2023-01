Agnieszka Kaczorowska już tak nie wygląda! Postawiła na ostre cięcie: "Raz się żyje"

Karolina Szostak zdecydowała się na "ostre cięcie". Piękna dziennikarka zaskoczyła wszystkich swoją metamorfozą i postawiła na nową fryzurę, która zdecydowanie odjęła jej lat. Fani nie mogą wyjść z podziwu nad zmianą w wyglądzie prezenterki i zgodnie przyznają, że był to strzał w dziesiątkę! Zobaczcie sami, jak fantastycznie wygląda gwiazda w nowej fryzurze. Zobacz także: Karolina Szostak pokazała się bez grama makijażu! Poznalibyście ją? Karolina Szostak zmieniła fryzurę Karolina Szostak w ostatnich latach przeszła niesamowitą metamorfozę. Dziennikarka powiedziała "stop" nadprogramowym kilogramom - przeszła na post doktor Ewy Dąbrowskiej i włączyła aktywność fizyczną do swojego życia. Teraz jest prawdziwą inspiracją dla swoich fanów - gwiazda udowodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych i każdy, w dowolnym momencie, może coś zmienić w swoim życiu. Dziennikarka schudła ok. 30 kilogramów i chociaż rozmiar jej ubrań wciąż malał, to jedno było niezmienne - fryzura prezenterki. Falujące, długie blond włosy i delikatna grzywka, były znakiem rozpoznawczym gwiazdy. Jednak teraz Karolina Szostak postanowiła również przejść metamorfozę swojej fryzury. Dziennikarka zdecydowała się na ostre cięcie, bo skróciła swoje włosy aż o 15 centymetrów, do tego pojawiła się bardziej wyrazista grzywka i nowy odcień blondu. Efektami pracy fryzjera, Karolina Szostak pochwaliła się na swoim Instagramie. Tak sobie dzisiaj zaszalałyśmy! Ostre cięcie - napisała pod zdjęciem w nowej fryzurze. Internauci są zachwyceni tą metamorfozą i zgodnie przyznają, że to zmiana na duży plus! Fani twierdzą, że gwiazda wygląda o dziesięć lat młodziej! - Super fryz! Świetna odmiana na wiosnę🔥 - Ogień, petarda, pięknie... chyba Pani najlepsza fryzura...