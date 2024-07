O romansie Agnieszki Kaczorowskiej z ponad 40-letnim montażystą Polsatu, Rafałem Samborskim, mówiła cała Polska. Choć tancerka nigdy do tej pory nie zabierała głosu w sprawie, na temat tego związku pojawiło się mnóstwo spekulacji. Przypomnijmy: Bożenka z Klanu ma romans z żonatym 40-latkiem! Kim jest?

Najbardziej krzywdzące były te, które oskarżały Agnieszką o rozbicie udanej rodziny Rafała, który ma żonę i dwójkę dzieci. Miarka się jednak przebrała i w ostrym oświadczeniu wszelkie wątpliwości rozwiera zarówna gwiazda, jak i jej ukochany:

O wiele ostrzej zareagował Rafał:

Od kilku dni czytam o sobie i o Agnieszce wyssane z palca historie! jeden portal, a za nim inne portale, albo odwrotnie (bo pogubiłem się już w tym kto kogo cytuje) podają nieprawdziwe informacje na mój temat. W jeden weekend stworzono mi nowy życiorys – w 100% fałszywy! To przykre, że ludzi interesuje nie to, że zmontowałem prawie 30 filmów, jeden z nich (film dok. „Joanna”) jest nominowany w tym roku do Oscara, że wyreżyserowałem w teatrze spektakl „ŁAUMA. Bajka zbyt straszna dla dorosłych” na podstawie komiksu, co jest w tej formie (KOMIKS NA ŻYWO) ewenementem na skalę światową, tylko to z kim się spotykam i ile kto z nas ma lat. Żeby dodać pikanterii z dnia na dzień dorobiono mi żonę, dwójkę dzieci i opinię kobieciarza, którą rzekomo mam w branży (?)…Czy to coś wnosi do życia ludzi? Wątpię, ale może o tym trzeba dzisiaj robić filmy i sztuki teatralne, żeby to kogokolwiek pasjonowało? Wezmę to pod uwagę pisząc nowy scenariusz. - napisał oburzony Samborski