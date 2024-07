Agnieszka Kaczorowska w nowej "Gali" zdradza szczegóły swojego związku z 40-letnim Rafałem Samborskim. Ich związek wywołał burzę w sieci. Aktorka była posądzana o rozbicie rodziny montażysty Polsatu.

Po latach tancerka opowiedziała, dlaczego zdecydowała się na związek ze starszym mężczyzną. Przyczyna tkwi w tym, że jako nastolatka wychowywała się bez ojca. Dlatego też świadomie szukała kogoś, kogo mogłaby potraktować jako opiekuna:

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że nie przeszkadzał jej wiek. Chodziło jej o emocjonalną dojrzałość. Rafał Samborski był więc dla niej odpowiednim facetem:

To nie chodzi o wiek, tylko o emocjonalną dojrzałość. Jeśli mężczyzna jest na poziomie, to można z nim porozmawiać, czegoś się do niego nauczyć, a to dla mnie naprawdę ważne. Lubię otaczać się ludźmi, przy których się rozwijam. Ale ważne, by ta relacja była partnerska - wyjaśnia.