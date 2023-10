Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od Bożego Narodzenia, a gorąca przedświąteczna atmosfera udziela się gwiazdom show-biznesu. Celebryci chętnie chwalą się dekoracjami w swoich domach, a także sposobami na spędzanie świąt. Nie brak też pytań o prezenty. Właśnie na ten temat ostatnio wypowiedział się Michał Wiśniewski. Jakie upominki robi swoim dzieciom lider "Ich Troje"? Odpowiedź artysty mocno zaskakuje.

Michał Wiśniewski nie kupuje dzieciom prezentów. "Nie zbiegam po sklepach"

Michał Wiśniewski jest jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych polskich gwiazdorów. Słynie nie tylko z dokonań muzycznych z zespołem "Ich Troje", ale także z kontrowersyjnego wizerunku i szczerych wypowiedzi. Sporo uwagi przykuwa jego życie prywatne, które często jest tematem dociekań mediów - co nie dziwi, bo piosenkarz wraz ze swoją gromadką dzieci, patchworkową rodziną i bujną historią związkową tworzy niezwykle ciekawy obraz. Przy okazji zbliżających się świąt Michał Wiśniewski przyznał, że jego rodzina nie spędza tego czasu "na bogato", ale chyba nikt z jego fanów się nie spodziewał, że piosenkarz nie kupuje swoim dzieciom prezentów. Sam artysta opowiedział o tym w rozmowie z "Faktem". Zdradził, że nie zamierza ganiać po sklepach.

- Przed świętami nie biegam po sklepach z zamysłem kupienia 9 prezentów, dla dziewiątki dzieci. Nigdy tak nie było i nie będzie. Ja dbam po prostu o ich codzienne potrzeby. Wiem, na co każde z moich dzieci zbiera i wtedy je w tym wspieram - powiedział Michał Wiśniewski.

Instagram/Michał Wiśniewski

Czy wypowiedź Michała Wiśniewskiego może oznaczać, że jego dzieci w ogóle nie dostają na święta prezentów? Okazuje się, że o to, by każdy dostał symboliczny upominek, dba żona piosenkarza, Pola. Wokalista "Ich Troje" przyznał też, że bardziej przywiązuje wagę do rzeczy, których nie można kupić w sklepie.

- Pola dba, by każdy dostał jakąś drobnostkę, coś symbolicznego. Ja sam dostaję od dzieci symboliczne prezenty: upieczone ciasto, fajne zdjęcie, ładnie oprawione. Dajemy sobie prezenty, których nie da się kupić za pieniądze w sklepie. Oczywiście, że chciałbym im kupić dom, samochód, ale mnie na to nie stać - wyjaśnia szczerze czerwonowłosy artysta.

TRICOLORS/East News

W rozmowie z "Faktem" Michał Wiśniewski zdradził także, że jest jedna rzecz, która jest stałym elementem rodzinnych obchodów Świąt Bożego Narodzenia i czego zawsze mogą się spodziewać jego bliscy. Co to takiego?

- To moja przemowa przy stole, która jest podsumowaniem roku - zdradził Michał Wiśniewski.

Jesteśmy ciekawi, jak dla wokalisty "Ich Troje" będzie wyglądało tegoroczne podsumowanie, bo w 2022 roku w jego życiu działo się bardzo wiele: Michał Wiśniewski i jego zona Pola oczekują przyjścia na świat ich kolejnego dziecka.

AKPA Jacek Kurnikowski

VIPHOTO/East News