1 z 1

To już pewne! Tytułową rolę w filmie o Lechu Wałęsie zagra Robert Więckiewicz. W rolę żony prezydenta, Danuty, wcieli się Agnieszka Grochowska.

Poszukiwania aktorów, którzy mogliby stawić czoło takiemu wyzwaniu, trwały wiele miesięcy. Zarówno autor scenariusza Janusz Głowacki, jak i reżyser Andrzej Wajda chcą, by „Wałęsa” nie był dziełem pomnikowym, a stał się opowieścią o „olbrzymie, który się jednak potyka, wywraca, ale wstaje”. „Myślę, że to będzie najtrudniejsza rola dla mnie. Mogę tylko obiecać, przysiąc wręcz, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wszyscy byli usatysfakcjonowani”, mówił na konferencji Więckiewicz.



fot. EAST NEWS

Na razie para prezydencka Danuta i Lech Wałęsowie nie wypowiadali się na temat fabuły filmu. Główny bohater nie brał udziału w pisaniu scenariusza.