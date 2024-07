Agnieszka Chylińska przedłuża swoją trasę koncertową "Forever Child Tour"! Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia magazynu "Party", że piosenkarka planuje kolejne koncerty w ramach promocji swojej nowej płyty.

Agnieszka Chylińska po siedmiu latach przerwy wróciła w wielkim stylu. Krążek "Forever Child" okazał się wielkim hitem a bilety na trasę koncertową już dawno zostały wykupione. Teraz RMF FM informuje, że fani Agnieszki znów mają szansę na spotkanie ze swoją idolką. Chylińska wydłużyła trasę koncertową i już na początku 2017 roku zagra aż 13 razy!

Gdzie i kiedy zagra Agnieszka Chylińska?

03.02.2017 Rzeszów, Lukr

05.02.2017 Lublin, Klub 30

10.02.2017 Bydgoszcz, Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

11.02.2017 Szczecin, Międzynarodowe Targi Szczecińskie

19.02.2017 Zabrze, Dom Muzyki i Tańca

03.03.2017 Bruksela, Birmingham Palace

05.03.2017 Amsterdam, Klub Panama

10.03.2017 Manchester, The Ritz

11.03.2017 Londyn, O2 Forum

12.03.2017 Dublin, The Academy

18.03.2017 Nottingham, The Level

19.03.2017 Bristol, O2 Academy

31.03.2017 Warszawa, Progresja