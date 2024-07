Już po raz 3. odbyła się aukcja charytatywna Ubieramy Vodę. Marka, której właścicielem jest Michał Niemczycki, mąż Anny Czartoryskiej produkuje charakterystyczną wodę w szklanych butelkach, dla której polscy projektanci tworzą specjalne "ubranka". Podczas ostatniej edycji aukcji Agnieszka Cegielska pojawiła się na czerwonym dywanie w eleganckim kombinezonie.

Agnieszka Cegielska w intensywnym granacie wyglądała świetnie. Do tego gładko zaczesane włosy z przedziałkiem po środku i delikatny makijaż. Klasa sama w sobie. Pogodynka swój look uzupełniła niewielką kopertówką z zapięciem w kształcie ust. Ten charakterystyczny dodatek to projekt Diane von Furstenberg. Koz tego modnego gadżetu to ok. 1300 złotych. Podoba się wam?

