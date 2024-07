Agata Młynarska opowiedziała o współpracy z nową prowadzącą "Świat się kręci". Dziennikarka w rozmowie z Super Expressem przyznała, że o tym, że Anna Popek dołączy do grona gospodarzy programu, dowiedziała się z internetu. Agata Młynarska nie ukrywa, że ona sama nie miała wpływu na zatrudnienie Anny Popek.

Agata Młynarska nie chciała odpowiedzieć na pytanie reporterki tabloidu, czy według niej Agata Popek radzi sobie w roli prowadzącej program.

To jest dla mnie niezręczna sytuacja, ponieważ nie uważam, by moim zadaniem było ocenianie kogokolwiek i mówienie o tym, jak sobie radzi (...) My się z Anią znamy bardzo długo. Prowadziłyśmy razem Sylwestry, różne programy. Ja nie mogę powiedzieć, o żadnym ze swoich kolegów tu w pracy, że kogoś lubię, albo nie lubię. Po prostu pracujemy razem i to jest najważniejsze.