Kilka dni temu w Londynie odbyła się światowa premiera filmu "Koliber". Jedną z głównych rol gra w nim Agata Buzek i Polki oczywiście nie mogło zabraknąć na tym wydarzeniu. Przypomnijmy: Agata Buzek wśród światowych gwiazd na czerwonym dywanie

Agata była jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd na premierze, ale nie zawsze miało to związek z jej doskonałą grą aktorską. Buzek w skromnej stylizacji wyglądała aż nazbyt szczupło, co nie umknęło uwadze brytyjskim tabloidom. Daily Mail zauważył, że choć Agata zawsze należała do drobnych kobiet, teraz jej niska waga jest wręcz alarmująca.



Jeśli na czerwonym dywanie pojawia się Rosie Huntington-Whiteley (aniołek Victoria's Secret - red.) to inne kobiety obecne na premierze "Kolibra" w Londynie miały niewielkie szansy, żeby wyróżnić się na jej tle. Udało się to Agacie Buzek, ale ze złych powodów. 36-letnia aktorka pozując fotoreporterom wywołała poruszenie swoją niesamowicie szczupłą figurą - donosi Daily Mail.

Rzeczywiście patrząc na zdjęcia Agaty Buzek z Londynu trzeba przyznać, że jest wychudzona. Powinna przytyć?

