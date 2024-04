22 marca księżna Kate wydała oświadczenie, które wstrząsnęło nie tylko Wielką Brytanią, ale i całą Europą. Żona następcy tronu ujawniła, że lekarze wykryli u niej zmiany nowotworowe po operacji, którą przeszła w połowie stycznia br. Przekazała, że nie wie, kiedy będzie mogła wrócić do pełnienia oficjalnych obowiązków. Poinformowała o rozpoczęciu chemioterapii i przeprowadziła się do wiejskiej posiadłości Anmer Hall w hrabstwie Norflok, gdzie przechodzi proces rekonwalescencji z dala od medialnego zamieszania. Razem z księciem Williamem zrezygnowali też z wielkanocnego nabożeństwa i postanowili spędzić kilka tygodni w gronie najbliższej rodziny. Jak tylko książę Walii wrócił do pracy, musiał zmierzyć się z pytaniami o walczącą z rakiem ukochaną. Niespodziewanie uwaga obywateli przeniosła się na księcia Harry’ego, który mimo trudnej sytuacji księżnej Kate podjął poważną decyzję. Internauci zdążyli już powiedzieć, co myślą o mężu Meghan Markle.

Książę Harry wyrzeka się domu, podczas gdy księżna Kate walczy z rakiem

18 kwietnia książę William opuścił księżną Kate i wrócił do obowiązków. Następca tronu od Wielkanocy był non stop przy chorej żonie, teraz jednak czeka go sporo pracy. Niedawno po raz pierwszy od ujawnienia problemów zdrowotnych księżnej Walii pokazał się publicznie, biorąc udział w akcji charytatywnej i odwiedził Londyn. Rodzina królewska przygotowuje się również do Chelsea Flower Show – pokazów ogrodniczych połączonych z piknikami, które rozpoczną się 21 maja. Najprawdopodobniej jednak nie zobaczymy na nich księżnej Walii. Natomiast William z pewnością usłyszy pytania o samopoczucie ukochanej.

Księżna Kate, książę William Andrew Parsons / i-Images/EAST NEWS

Mimo kryzysu w pałacu teraz Brytyjczycy mówią o księciu Harrym. Brat księcia Williama oficjalnie zerwał z więzi z Wielką Brytanią. Z dokumentów opublikowanych przez Companies House (krajowy rejestr sądowy) wynika, że syn króla Karola III zrzekł się brytyjskiej rezydencji i wymienił Stany Zjednoczone jako stałe miejsce zamieszkania. Eksperci i obywatele nie zostawili na nim suchej nitki.

Książę Harry, książę William AFP/EAST NEWS

Wyrzeczenie się przez Harry’ego brytyjskiego pobytu na rzecz Stanów Zjednoczonych skutecznie niszczy nadzieje każdego, kto spodziewa się powrotu syna marnotrawnego – przekazał ekspert ds. PR Ryan McCormick na łamach „The Mirror”.

Warto pamiętać, że książę Harry ma przylecieć do Wielkiej Brytanii w maju, by pokazać się w londyńskiej katedrze św. Pawła. Jego podróż związana jest z obchodami 10. urodzin Invictus Games. Syn króla Karola III nie może liczyć na ciepłe powitanie w ojczyźnie – szczególnie po tym, co właśnie wyszło na jaw.

Księżna Kate, książę William REX/Shutterstock/EAST NEWS

Brytyjczycy mają duże pretensje do księcia Harry’ego za to, że nie okazuje wsparcia swojemu bratu, który przechodzi teraz bardzo trudny okres. Coraz głośniej mówi się, że książę William nie radzi sobie z chorobą księżnej Kate. Na następcy tronu spoczywa wielka presja, zwłaszcza że z nowotworem walczy także jego ojciec Karol III.

