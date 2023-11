Agata Buzek nie mogła stać bezczynnie, gdy w jej pobliżu działa się krzywda. Natychmiast zareagowała, ale teraz była zmuszona poprosić fanów o wsparcie. Zaapelowała do wszystkich w materiale "Dzień Dobry TVN".

Fani doskonale znają ją z takich produkcji, jak: "Ciemno, prawie noc", "Córka trenera", "Teraz albo nigdy" czy "Valerie". Agata Buzek jest cenioną polską aktorką, która na swoim koncie ma role nie tylko w rodzimych produkcjach, ale i zagranicznych! To właśnie praca przy jednym z zagranicznych formatów zakończyła się w nieoczekiwany sposób.

Na planie w Albanii aktorka uratowała dwa psy, które były wręcz skazane na tragedię. Oba wymagały specjalistycznej opieki, a aktorka, chociaż była tak daleko od swojego domu, nie mogła ich tak po prostu zostawić. Psiaki otrzymały imię Józef i Rocky i w końcu zostały poddane leczeniu. Teraz w "Dzień Dobry TVN" nagłośniła sprawę.

W trakcie tego (w Albanii - przyp. red.) kręcenia znalazłam Józka. Znalazłam go po prostu na lagunie, w lesie w stanie bardzo kiepskim, tak że on by nawet nie przeżył transportu do Polski. Udało mi się tam jakoś znaleźć klinikę, która go przyjęła i leczyła, i potem po niego pojechałam. W międzyczasie okazało się, że jest Rocky, czyli szczeniak z pseudohodowli, owczarek belgijski, który miał tak straszną parwowirozę, że po prostu rozsypał mu się w jednym miejscu kręgosłup od wapnienia

- opowiadała w śniadaniówce.